Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в РоссииГазета.Ru 03:07
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора. По данным ведомства, приказ вступит в силу с понедельника, 20 мая.
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