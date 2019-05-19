Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в РоссииГазета.Ru 03:07

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора. По данным ведомства, приказ вступит в силу с понедельника, 20 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

Газета.Ru03:07

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

RT на русском02:53

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Российская газетавчера в 21:04

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

Говорит Москва03:22

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

РИА Новостивчера в 23:53

Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

Известиявчера в 22:45

В России ограничат движение грузовиков по трассам днём

Life.ru01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Музыка

Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В жилом доме в Красноярском крае произошел крупный пожар

Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»

Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

Обновлено вчера в 13:12
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Челябинской области в мае выпал снег

Обновлено в 02:43
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Обновлено в 02:21
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Общество

Московский полумарафон пройдет в столице

Московский полумарафон пройдет в столице в воскресенье. Это самый массовый старт в России.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

В Швейцарии пройдет референдум об ужесточении правил приобретения оружия

Гражданам предложено высказать свое мнение об ужесточении правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Евросоюз, и о законодательстве в сфере налогообложения предприятий, призванном обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Денисову предлагают в «Сочи» 800 тысяч евро в год

Напомним, что действующий контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина

Обновлено в 03:26
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала на своей станице в Facebook, как она сходила на протест и что она выбирает, храм или сквер.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол

«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились разместить американские войска

Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Музыка

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное