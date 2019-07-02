Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»Полит.ру 02:55
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства. Как отмечается, сначала по мосту через реку Ия пройдут легковые автомобили, затем большегрузы.
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В Тулуне мост через реку Ия открыли для движения легковых автомобилей
Областная газета (г. Иркутск)00:55
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