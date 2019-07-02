Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»Полит.ру 02:55

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства. Как отмечается, сначала по мосту через реку Ия пройдут легковые автомобили, затем большегрузы.
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Мост через реку Ия на федеральной трассе в Тулуне открыли для проезда

Иркутск Сегодня01:08

Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта: сначала едут легковые автомобили

КП - Иркутск01:18

Движение на федеральной трассе Р-255 в районе Тулуна открыто в полном объёме

ИрСити02:12

Движение транспорта открыто в Тулуне

ИА Альтаир01:06

Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне

ТАСС00:57

Движение по мосту через Ию в Тулуне для легковушек открыли в обе стороны

Телеинформ01:29

В Тулуне мост через реку Ия открыли для движения легковых автомобилей

Областная газета (г. Иркутск)00:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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