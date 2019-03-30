Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидацииКоммерсантъ 16:30
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения. Это сделано для защиты активистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря организации Наталью Грязневич.
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с чего всё началось
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).Интерфакс15:57
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Музыка
Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла
Обновлено в 14:35
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте
В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»
Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
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Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Политика
В Словакии проходит второй тур выборов президента страны
В Словакии сегодня, 30 марта, проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»
Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России
Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский»
Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено в 17:33
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин отчитался о доходах за 2018 год
Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова выходит замуж
Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»
Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Обновлено в 12:54
Единоборства
Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.
Обновлено в 16:53