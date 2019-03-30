Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидацииКоммерсантъ 16:30

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

с чего всё началось

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения. Это сделано для защиты активистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря организации Наталью Грязневич.

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