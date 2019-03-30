Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидацииКоммерсантъ вчера в 16:30

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения. Это сделано для защиты активистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря организации Наталью Грязневич.
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«Открытая Россия» ликвидирована

Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров. По его словам, такое решение было принято на прошедшей конференции организации.
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