Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидацииВедомости 03:31

Пресс-служба движения подтвердила «Ведомостям» эту информацию. Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Андрей Пивоваров
Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы сделали это... Всё только начинается.
— Андрей Пивоваров, российский политикАН Между строк 04:48

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Движение «Открытая Россия» объявила о своей ликвидации

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