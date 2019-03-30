Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидацииВедомости 03:31
Пресс-служба движения подтвердила «Ведомостям» эту информацию. Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это.
— Андрей Пивоваров, российский политикВедомости 03:31
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Движение «Открытая Россия» прекратило свое существование на фоне преследования активистов
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