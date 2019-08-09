Армия и оружие
Двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в 2020 годуРЕН ТВ 00:22
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил управляющий директор "ОДК — Пермские моторы" Сергей Попов. По словам Попова, двигатели установят на строящееся сейчас воздушное судно.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
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