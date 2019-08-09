Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил управляющий директор "ОДК — Пермские моторы" Сергей Попов. По словам Попова, двигатели установят на строящееся сейчас воздушное судно.

Двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в 2020 году

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