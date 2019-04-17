Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во ВнуковоИзвестия 10:51

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково. Возгорание в правом двигателе заметили пассажиры и сообщили экипажу. Командир принял решение остановить взлет, сообщает канал southdag05 в Instagram.

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

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