Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во ВнуковоИзвестия 10:51
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково. Возгорание в правом двигателе заметили пассажиры и сообщили экипажу. Командир принял решение остановить взлет, сообщает канал southdag05 в Instagram.
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