Политика
Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинствоТАСС 19:43
Для большинства необходимо иметь 376 мандатов, что и имели всегда в сумме ЕНП и ПАСТ. Однако в этот раз ЕНП получила 178 мандатов, потеряв 39 по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. А ПАСТ досталось 152 места - на 34 меньше, чем в прошлом ЕП.
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Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено в 18:29
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Авто
Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019
С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
Обновлено в 11:36
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Кино
Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Политика
Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%
«Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
Обновлено в 19:20
Гаджеты
Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку
Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.
Обновлено в 19:00
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
Обновлено в 15:17
Экономика
Микрорегулирование сочли слишком радикальным
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Саморегулируемая организация (СРО) МФО "МиР" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка (есть в распоряжении "Ъ").
Обновлено в 18:18
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16