Политика

Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинствоТАСС 19:43

Для большинства необходимо иметь 376 мандатов, что и имели всегда в сумме ЕНП и ПАСТ. Однако в этот раз ЕНП получила 178 мандатов, потеряв 39 по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. А ПАСТ досталось 152 места - на 34 меньше, чем в прошлом ЕП.
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Европейская народная партия, по предварительным данным, лидирует на выборах в Европарламент

Эхо Москвы18:03

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

РИА Новости18:08

Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство

ТАСС19:43

Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте

Коммерсантъ17:31

Объявлен предварительный прогноз распределения мест в новом Европарламенте

Интерфакс15:29

Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

Известия15:28

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

RT на русском15:21
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Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Хоккей

Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт

В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено в 18:29
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Авто

Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019

С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
Обновлено в 11:36
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Авто

«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Здоровье

Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века

По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Политика

Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%

«Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
Обновлено в 19:20
Гаджеты

Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку

Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.
Обновлено в 19:00
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
Обновлено в 15:17
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Саморегулируемая организация (СРО) МФО "МиР" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка (есть в распоряжении "Ъ").
Обновлено в 18:18
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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