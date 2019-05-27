Политика
Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинствоТАСС 19:43
Для большинства необходимо иметь 376 мандатов, что и имели всегда в сумме ЕНП и ПАСТ. Однако в этот раз ЕНП получила 178 мандатов, потеряв 39 по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. А ПАСТ досталось 152 места - на 34 меньше, чем в прошлом ЕП.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи - компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено в 21:17
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Здоровье
Егерю в Зейском районе подкинули новорожденного лосенка
В Зейском районе «добрые люди» подкинули под забор егерю новорожденного лосенка.
Обновлено в 19:58
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ
Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Алексей Учитель рассказал журналистам о съёмках новых фильмов
Обновлено в 12:11
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено в 12:42
Политика
МИД отреагировал на решение трибунала по провокации в Черном море
В комментарии МИД указывается, что Москва неоднократно отмечала: «заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива».
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика
«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста
Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:16
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Космос
Венера могла утратить «комфортный климат» из-за приливов — ученые
Согласно модели, разработанной сотрудниками Университета Бангора, причиной особенностей, присущих атмосфере и температурному режиму Венеры, стали приливы.
Обновлено 24 мая в 06:29
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Гаджеты
Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия
Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Общество
«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину
На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
Обновлено в 20:24
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика
Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40