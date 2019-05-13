Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК 17:02

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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Россияне признались в нежелании работать ради денег

Lenta.ru18:49

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Эхо Москвы22:08

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°19:48

Опрос показал, что 85% россиян нравится их работа

RT на русском22:13

Опрос показал, сколько россиян готовы работать без нужды в зарплате

РИА Новости21:48

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ru18:25

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБК17:02
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Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Здоровье

Названы причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

По словам ученых, если в организме собирается слишком большое количество жидкости, то система не справляется с нагрузкой, в результате чего появляются отеки.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Политика

Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Кино

«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате

Обновлено в 19:59
Культура

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

Названа зарплата преподавателей вузов и ученых в Забайкалье

Стала известна средняя зарплата преподавателей организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников Забайкалья за первый квартал текущего года.
Обновлено в 22:08
Экономика

Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне

Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
ЖКХ

С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду

Обновлено в 21:12
Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Политика

Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти

В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Технологии

Маркетинг переживает цифровую трансформацию

По результатам исследования, 90% гендиректоров и директоров по маркетингу заявили, что маркетинг переживает глубокую трансформацию, в основе которой - ориентация на клиентский опыт и ожидания потребителей.
Обновлено в 20:20
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Политика

Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Технологии

«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
Обновлено в 21:29
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

В Японии установили самые длинные в мире качели

Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
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