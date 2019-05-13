Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК 17:02
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
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Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Названы причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками
По словам ученых, если в организме собирается слишком большое количество жидкости, то система не справляется с нагрузкой, в результате чего появляются отеки.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
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Культура
«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН
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Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Названа зарплата преподавателей вузов и ученых в Забайкалье
Стала известна средняя зарплата преподавателей организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников Забайкалья за первый квартал текущего года.
Обновлено в 22:08
Экономика
Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне
Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
ЖКХ
С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду
Обновлено в 21:12
Авто
Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny
Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Политика
Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти
В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Технологии
Маркетинг переживает цифровую трансформацию
По результатам исследования, 90% гендиректоров и директоров по маркетингу заявили, что маркетинг переживает глубокую трансформацию, в основе которой - ориентация на клиентский опыт и ожидания потребителей.
Обновлено в 20:20
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Технологии
«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли
Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
Обновлено в 21:29
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество
В Японии установили самые длинные в мире качели
Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05