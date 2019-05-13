Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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Хоккей
Владимир Путин упал на ковровой дорожке
Объезжая арену, президент не заметил ковер и зацепился коньками. Владимир Путин радостно приветствовал зрителей на трибунах.
Обновлено 11 мая в 09:00
Происшествия
Пилоты отказываются летать на «Суперджетах»
Только в воскресенье, 12 мая, обошлось без единой отмены вылетов. Все рейсы должны были выполняться на «Суперджетах».
Обновлено вчера в 20:59
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД
В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Экономика
Обнародован топ крупнейших налогоплательщиков среди омских банков
УФНС по Омской области обнародовала данные о налоговых поступлениях за истекший год от организаций банковской сферы.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:54
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Кино
HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»
В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколе
Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН.
Обновлено 10 мая в 03:40
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00