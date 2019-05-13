Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россияне не хотят работать ради денег

Газета.Ruвчера в 21:48

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Эхо Москвывчера в 22:08

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ruвчера в 18:25

Россияне признались в нежелании работать ради денег

Lenta.ruвчера в 18:49

Опрос показал, сколько россиян готовы работать без нужды в зарплате

РИА Новостивчера в 21:48

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°вчера в 19:48

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБКвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Хоккей

Владимир Путин упал на ковровой дорожке

Объезжая арену, президент не заметил ковер и зацепился коньками. Владимир Путин радостно приветствовал зрителей на трибунах.
Обновлено 11 мая в 09:00
Происшествия

Пилоты отказываются летать на «Суперджетах»

Только в воскресенье, 12 мая, обошлось без единой отмены вылетов. Все рейсы должны были выполняться на «Суперджетах».
Обновлено вчера в 20:59
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Политика

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Экономика

Обнародован топ крупнейших налогоплательщиков среди омских банков

УФНС по Омской области обнародовала данные о налоговых поступлениях за истекший год от организаций банковской сферы.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Обновлено вчера в 16:54
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие

Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2

Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Кино

HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»

В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколе

Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН.
Обновлено 10 мая в 03:40
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено вчера в 09:32
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное