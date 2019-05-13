Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК 17:02
Подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа, выяснили социологи в исследовании, посвященном мотивации к труду. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%.
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Экономика
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Обновлено в 00:56
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Обновлено в 14:00
Экономика
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Обновлено в 17:00
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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
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Обновлено в 17:05
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
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Обновлено в 18:49
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Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
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Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
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Происшествия
В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов
Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено в 12:09
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Фестиваль «Рандеву с Россией» в Бельгии собрал 4 тысячи гостей
Культурный фестиваль «Рандеву с Россией», прошедший в Брюсселе, собрал свыше 4 тысяч посетителей, передает 12 мая ТАСС со ссылкой на данные организаторов и полиции.
Обновлено в 15:54
Культура
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже Парижская опера пополнила свой репертуар балетами знаменитого Нидерландского театра танца (NDT): хореограф и худрук труппы Пол Лайтфут и его многолетний соавтор Соль Леон перенесли на французскую сцену «Sleight of Hand» (2007) на музыку Филипа Гласса и «Speak to Yourself» (1999) на музыку Иоганна Себастьяна Баха и Стива Райха.
Обновлено в 17:57
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
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Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Литве
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 13-19 мая: не забывайте про парфюм и блеск в глазах
Успешными могут оказаться финансовые операции, вложение средств в долгосрочные проекты, в строительство, разработку полезных ископаемых.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
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Общество
Никитский ботанический сад передал сочинскому центру «Сириус» редкие сорта хризантем
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Авто
Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny
Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Авто
Примсоцбанк снизил ставки на покупку новых автомобилей
Примсоцбанк снизил максимальную ставку по автокредиту на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41