Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК 17:02

Подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа, выяснили социологи в исследовании, посвященном мотивации к труду. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%.
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Москва вышла в лидеры по удовлетворенности жителей работой

Вечерняя Москва19:50

Россияне признались в нежелании работать ради денег

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Каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы больше не работать

Полит.ру17:37

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ru18:25

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБК17:02

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°19:48
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Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено в 14:01
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Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
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Экономика

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Обновлено в 17:00
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Политика

В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Твиттере, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов

Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено в 12:09
Музыка

Фестиваль «Рандеву с Россией» в Бельгии собрал 4 тысячи гостей

Культурный фестиваль «Рандеву с Россией», прошедший в Брюсселе, собрал свыше 4 тысяч посетителей, передает 12 мая ТАСС со ссылкой на данные организаторов и полиции.
Обновлено в 15:54
Культура

Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже

Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже Парижская опера пополнила свой репертуар балетами знаменитого Нидерландского театра танца (NDT): хореограф и худрук труппы Пол Лайтфут и его многолетний соавтор Соль Леон перенесли на французскую сцену «Sleight of Hand» (2007) на музыку Филипа Гласса и «Speak to Yourself» (1999) на музыку Иоганна Себастьяна Баха и Стива Райха.
Обновлено в 17:57
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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Политика

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
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Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 13-19 мая: не забывайте про парфюм и блеск в глазах

Успешными могут оказаться финансовые операции, вложение средств в долгосрочные проекты, в строительство, разработку полезных ископаемых.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Общество

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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
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Автоспорт

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Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
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Примсоцбанк снизил ставки на покупку новых автомобилей

Примсоцбанк снизил максимальную ставку по автокредиту на 0,4 процентного пункта.
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Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
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