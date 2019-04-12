Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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ВЦИОМ: около 80% россиян готовы работать бесплатно

Газета.Ru02:01

Опрос: большинство россиян готовы работать, даже не нуждаясь в деньгах

РИА Новостивчера в 21:48

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°вчера в 19:48

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Эхо Москвывчера в 22:08

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Lenta.ruвчера в 18:49

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ruвчера в 18:25

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБКвчера в 17:02
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Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

«Ну и видок»: поклонники ужаснулись лысеющей звезде «Дома-2»

Пользователи соцсети с трудом узнали постаревшую звезду шоу "Дом-2".
Обновлено в 03:25
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь

По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Наука

Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

Обновлено в 02:28
Футбол

Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Происшествия

Маршрутка с пассажирами врезалась в электроподстанцию

Обновлено в 05:25
Экономика

Россияне сократили повседневные траты на 7,7%

Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
Обновлено вчера в 20:36
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира по хоккею с Чехией

Обновлено в 05:10
Авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

T-Cross, как отмечают в компании, будет конкурировать с такими моделями, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом превзойдет Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:18
Общество

Монета с изображением Шерлока Холмса появилась в Британии

Обновлено в 05:58
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Двое погибли в ДТП на трассе М-7 Волга во Владимирской области

Обновлено в 03:21
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Медики назвали возникающие из-за наличия в организме паразитов болезни

Обновлено в 03:31
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
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