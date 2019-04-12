Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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ВЦИОМ: около 80% россиян готовы работать бесплатно

Газета.Ru02:01

Опрос: большинство россиян готовы работать, даже не нуждаясь в деньгах

РИА Новостивчера в 21:48

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБКвчера в 17:02

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°вчера в 19:48

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Lenta.ruвчера в 18:49

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ruвчера в 18:25

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Эхо Москвывчера в 22:08
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Баскетбол

Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии

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Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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Костромичи возмущены судейством нашей фигуристки на Первом канале

Обновлено в 04:46
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Политика

Тимошенко призвала Зеленского репрессировать Порошенко и его окружение

Обновлено в 06:45
Кино

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.
Обновлено в 02:00
Общество

Суд в Москве признал законным штраф Twitter

Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

МИД ответил на обвинения в закупке слезоточивого газа для Венесуэлы

Российский МИД назвал инсинуациями и дезинформацией сообщения СМИ о закупке Россией слезоточивого газа на Мальте для отправки его в Венесуэлу.
Обновлено в 07:52
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня

Обновлено в 06:05
Политика

Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса

В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей

Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Обновлено в 07:40
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Происшествия

Полицейским-убийцам из Нижнего Тагила изменили приговор

Свердловский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Анатолию Быкову, Дмитрию Панову и Егору Ялунину, сообщили в пресс-службе облсуда.
Обновлено в 06:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным

«Особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская ведет активный образ жизни: она увлекается танцами, участвует в фотосессиях и модных показах и путешествует со своим возлюбленным.
Обновлено в 03:46
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество

Правила выплаты детских пособий в России изменились

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:40
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