Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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ВЦИОМ: около 80% россиян готовы работать бесплатно

Газета.Ru02:01

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Lenta.ruвчера в 18:49

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Эхо Москвывчера в 22:08

Работать без нужды в зарплате готовы почти 80% россиян

Телеканал 360°вчера в 19:48

Опрос: большинство россиян готовы работать, даже не нуждаясь в деньгах

РИА Новостивчера в 21:48

Большинство россиян согласились бы работать без нужды в деньгах

URA.Ruвчера в 18:25

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

РБКвчера в 17:02
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Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Обновлено вчера в 18:31
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Общество

Зверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в короне

Обновлено в 04:58
Происшествия

На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. По предварительной версии, причиной пожара могла стать деятельность человека.
Обновлено вчера в 14:01
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Технологии

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Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Политика

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров

«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Политика

Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель

В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 03:44
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может стать игроком «Ювентуса». Об это сообщает Calcio Mercato.
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Впервые мамой Ирина Гринева стала в 41 год. Их с Максимом дочери Василисе сейчас пять лет.
Обновлено вчера в 13:08
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В столице начали отключать горячую воду

В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Экономика

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Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
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Экономика

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Альфа-банк завершил процедуру присоединения Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего.
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Здоровье

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Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
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Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

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Происшествия

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Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

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Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
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