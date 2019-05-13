Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработкеРБК вчера в 17:02
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).
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Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. По предварительной версии, причиной пожара могла стать деятельность человека.
Обновлено вчера в 14:01
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров
«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Политика
Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель
В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 03:44
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Футбол
Санчес может стать игроком «Ювентуса»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может стать игроком «Ювентуса». Об это сообщает Calcio Mercato.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Ирина Гринева: Муж сделал мне предложение через два дня после знакомства
Впервые мамой Ирина Гринева стала в 41 год. Их с Максимом дочери Василисе сейчас пять лет.
Обновлено вчера в 13:08
ЖКХ
В столице начали отключать горячую воду
В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Экономика
Россияне сократили повседневные траты на 7,7%
Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Альфа-банк присоединил Балтийский банк
Альфа-банк завершил процедуру присоединения Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Обновлено вчера в 09:28
Наука
Отдельная часть головного мозга отвечает за распознавание покемонов
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников в Казани
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая
Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20