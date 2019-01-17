Общество
Две трети россиян устыдились развала СССР и «вечной» бедности в странеРБК вчера в 23:00
Из современных событий, за которые опрошенные испытывают чувство гордости, значится возвращение Крыма в Россию (45%, третье место). Обращение к прошлому происходит, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем, прокомментировала РБК результаты опроса социолог Левада-центра Карина Пипия.
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C 2014 года все больше респондентов считают Россию великой, поскольку присоединение Крыма компенсировало потребность россиян в чувстве принадлежности к великой державе, потерянном после распада СССР, отметила Пипия.РБКвчера в 23:00
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Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Пассажирский Boeing вернулся в Норильск из-за сигнала о задымлении
Пассажиров Boeing 737-800 отправят в Москву и Минеральные Воды через Санкт-Петербург, добавляет RT.
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Космос
Погибло первое в истории растение на Луне
Хлопковое семя, которое взошло на борту китайского зонда Chang'e 4 на обратной стороне Луны, погибло. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Умер крупнейший инвестор в мире Джон Богл
Основатель и бывший генеральный директор самой крупной инвестиционной компании мира The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Наука
Найден способ улучшить память и работу мозга
Американские ученые выяснили, что физическая активность, в том числе прогулки или работа по дому, могут улучшать память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Тбилиси три человека погибли при взрыве в многоэтажке
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Токио выразил протест Москве из-за штрафа рыболовам
Отмечается, что пограничная служба ФСБ России, остановив 7 января японские суда у острова Кунашир, не обнаружила у экипажей документов, разрешающих лов в указанном районе, после чего рыболовам пришлось уплатить штраф.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Амурске возбудили дело о клевете после сообщений о похоронах рецидивиста
Следствие возбудило уголовное дело о клевете после появления скандальных сообщений о похоронах неоднократно судимого жителя города Амурска Хабаровского края, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в четверг.
Обновлено в 00:08
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
В ЦЕРН представили концепцию нового кольцевого коллайдера
Концепцию кольцевого коллайдера будущего, который планируют запустить после завершения срока работы Большого адронного коллайдера (БАК), представила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В омском цирке ягуар напал на дрессировщика
В Омске в цирке ягуар напал на дрессировщика.
Обновлено в 00:48
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Знаменитый японский Henn na Hotel ("Странный отель") "уволил" более половины сотрудников-роботов, которые не справлялись с обязанностями и создавали проблемы для персонала и постояльцев.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети
В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой не несколько информированных источников.
Обновлено вчера в 23:15
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Популярность бесплатного Wi-Fi в электричках выросла вдвое
К бесплатной сети Wi-Fi в пригородных поездах подключились 11 миллионов раз за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт
Из-за метели на трассах в Татарстане ограничили движение грузовиков
Из-за метели на трассах в Татарстане ограничили движение грузовиков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
WSJ узнала о расследовании против Huawei в США
Федеральная прокуратура США открыла расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Названа страна с самыми красивыми женщинами
Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.
Обновлено 15 января в 13:39
Происшествия
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом
В США арестовали мужчину, который готовил нападения на несколько федеральных объектов, в том числе на Белый дом.
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты
Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
YouTube запретил публиковать угрожающие жизни и здоровью флешмобы
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила для пользователей и запретила публиковать видео с так называемыми челленджами, выполнение которых может привести к серьезным травмам или смерти.
Обновлено вчера в 07:11
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер Skoda Kosmiq
Компания Skoda показала первый официальный тизер серийной версии нового компактного кроссовера Kosmiq, премьера которого состоится весной 2019 года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 20:50
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено 15 января в 10:06
Авто
Под конец 2018 года европейцы почти перестали покупать Lada
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда
Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, 7 человек, в том числе Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (это настоящие имена Рыбки и Лесли) были депортированы регулярным рейсом, самолёт вылетел в Москву.
Обновлено в 00:48