Футбол

Две супербитвы в РПЛ, цена победы ЦСКА в Кубке Гагарина, шоу Тутберидзе и ЗагитовойСпорт-Экспресс 11:00

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
В Москве "Локомотив" сойдется с ЦСКА в поединке двух претендентов на место в Лиге чемпионов. В Краснодаре "быки" принимают лидера турнира, "Зенит". "Спартак" играет завтра (с "Енисеем" Аленичева), а сегодня вышел на субботник на территории своего стадиона.
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Две супербитвы в РПЛ, цена победы ЦСКА в Кубке Гагарина, шоу Тутберидзе и Загитовой

Спорт-Экспресс11:00
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