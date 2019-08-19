Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в РоссииКоммерсантъ 09:08

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ написала о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском. В частности, упоминалась станция в Билибино.
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с чего всё началось
Ранее газета The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на Зербо сообщила
, что сигнал также перестал поступать 13 августа со станций из Билибино и Залесово.
Ведомости10:30

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Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

Коммерсантъ09:08

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Ведомости10:30

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

РБК09:17

Станции замера радиации в России возобновили работу

Национальная служба новостей10:13

Станции, следящие за радиацией на севере России, отключили специально

URA.Ru10:15

WSJ: передачу данных после взрыва под Северодвинском прекратили четыре мониторинговых станции

Новая газета03:02

Две российские станции мониторинга радиации, на которых произошел сбой, возобновили свою работу

Эхо Москвы11:12
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