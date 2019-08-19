с чего всё началось

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ написала о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском. В частности, упоминалась станция в Билибино.

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

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