Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в РоссииКоммерсантъ 09:08
The Wall Street Journal ранее со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ написала о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском. В частности, упоминалась станция в Билибино.
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с чего всё началось
Ранее газета The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на Зербо сообщила, что сигнал также перестал поступать 13 августа со станций из Билибино и Залесово.Ведомости10:30
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