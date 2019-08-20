Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в РоссииКоммерсантъ 09:08

В МИД России заявили, что передача данных не является обязательной. «Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
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«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал
 Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.
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