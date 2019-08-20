с чего всё началось

В МИД России заявили, что передача данных не является обязательной. «Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

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