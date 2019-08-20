Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили передачу данныхDP.RU 11:40
О сбоях в работе станции в поселке Пеледуй СМИ ранее не писали. Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на ОДВЗЯИ о том, что четыре станции – в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово – перестали передавать данные через некоторое время после ЧП на полигоне под Северодвинском.
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«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.РБК09:17
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