с чего всё началось

Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты

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Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Авто Логотип BMW на самом деле не изображает пропеллер Большинство людей считает, что так как компания BMW имела отношение к самолетам, то их логотип отражает некий авиационный дизайн.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

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Шоу-бизнес Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

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Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Общество В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой 23-метровый аттракцион под названием «Полет орла», работавший в парке развлечений в городе Леффинген в Германии, закрыли из-за сходства механизма конструкции со свастикой.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Технологии «ВКонтакте» назначила операционного директора Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.

Экономика Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложил правительству повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%.

Политика США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней Соединённые Штаты продлили на 90 дней лицензию для Huawei, которая позволит китайской компании закупать американскую продукцию, рассказал Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.