с чего всё началось

Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты

Политика Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Энергетика Нефть Brent снова движется к $60 за баррель В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Политика В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Транспорт Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Экономика Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь).

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.