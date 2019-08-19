Армия и оружие
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракетыКрасная весна 07:33
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
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По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь).
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Армия и оружие
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