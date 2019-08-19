Армия и оружие

Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракетыКрасная весна 07:33

Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
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Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
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