Армия и оружие
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракетыКрасная весна 07:33
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
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Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
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В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
Американские фондовые индексы выросли на 1,2-1,7%
Торги на фондовом рынке на прошлой неделе были довольно волатильными, трейдеры оценивали новости, касающиеся торгового спора США и Китая, неоднозначные статданные по американской экономике, а также ситуацию на рынке госдолга.
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Политика
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Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Кому нельзя есть чеснок, рассказали специалисты
Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 14:06
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Футбол
Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
Обновлено в 05:36
Технологии
«Почта России» запустила корпоративный акселератор для IT-стартапов
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Обновлено в 07:33
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Футбол
СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»
Коммерческий директор московского «Спартак» Александр Атаманенко покинет занимаемую должность в конце недели, сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено в 07:32
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
Обновлено в 07:42
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья
В свою очередь, врач диетолог Наталья Круглова добавила, что в яблоках также содержится железо и калий, но содержание их не такое уж большое.
Обновлено в 08:10
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Здоровье
Число больных гастритом в России увеличилось
Как отмечается, за последние пять лет количество россиян с гастритом, а также с дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки) увеличилось на 7%.
Обновлено в 01:38