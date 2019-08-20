Политика
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данныхРБК 09:17
20 августа Зербо сообщил газате The Wall Street Journal, что эксперты ОДВЗЯИ просят своих коллег в России как можно скорее возобновить работу станций мониторинга. Газета отмечала, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных проблемами со связью.
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с чего всё началось
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.РБК09:17
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