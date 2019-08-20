с чего всё началось

20 августа Зербо сообщил газате The Wall Street Journal, что эксперты ОДВЗЯИ просят своих коллег в России как можно скорее возобновить работу станций мониторинга. Газета отмечала, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных проблемами со связью.

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

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