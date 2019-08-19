с чего всё началось

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

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Транспорт В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейс Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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Происшествия «Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры» По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Экономика «Лукойл» завершил программу buy back "Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

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Политика Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.

Космос У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

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Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования йода Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.

Шоу-бизнес Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.