с чего всё началось

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

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