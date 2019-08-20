Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связьюТАСС вчера в 12:26
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
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с чего всё началось
Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.Ведомостивчера в 03:40
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В РАН опровергли выход из строя станций мониторинга из-за взрыва в Нёноксе
Национальная служба новостей04:58
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