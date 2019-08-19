с чего всё началось

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

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