Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связьюТАСС вчера в 12:26

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
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Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил
 The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
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