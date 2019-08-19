Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связьюТАСС 12:26

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
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с чего всё началось
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
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