Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связьюТАСС 12:26
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
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Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Обновлено в 10:58
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин призвал Европу ставить общие цели
Президент РФ Владимир Путин призвал Европу ставить общие цели, "которые сегодня кажутся невозможными, а завтра могут стать неизбежными".
Обновлено в 12:25
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Игры
В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX
Обновлено в 11:19
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Политика
Во Франции призвали вернуть Россию в G8
Политик и экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр заявил, что Парижу следует принять независимую позицию и отказаться от санкций против Москвы, а также содействовать возвращению России в G8.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Севастополе мусоровоз снес 15 машин
По предварительной информации, автомобили снес мусоровоз, у которого отказали тормоза.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:31