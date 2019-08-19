Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 05:05

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
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Две станции мониторинга радиации перестали работать после взрыва на российском полигоне

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