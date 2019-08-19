с чего всё началось

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

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