Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 05:05
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова заявила о разводе
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС «Белене» в Болгарии
Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова похвасталась вокальными данными младшей дочери
Отечественная актриса Екатерина Климова похвасталась вокальными данными своей младшей дочери, показав девочку на видео.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки
Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Финансы
Техническая картина на российском рынке складывается негативной
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный.
Обновлено в 02:50
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»
Обновлено в 04:22
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отказов в медицинской помощи
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи.
Обновлено в 04:49
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Экономика
«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Москвичей ожидает жара до 30 градусов
На сайте Гидрометцентра говорится, что в пятницу и субботу из-за влияния атмосферных фронтов циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди.
Обновлено в 04:45