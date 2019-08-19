с чего всё началось

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Экономика Определены регионы России с самым доступным бензином Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

Происшествия В Барселоне ограбили на €17 тыс. посла Афганистана в Испании 19 августа утром в испанской Барселоне грабители напали на посла Афганистана в Испании Масуда Халили и отобрали у него часы стоимостью 17 тысяч евро.

Политика Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Армия и оружие Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Политика В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Экономика «Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой аферистов Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.

Космос Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз» Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".

Космос Североморцы на судне «Алтай» повторят маршруты первопроходцев 15 августа из Североморска отправилось в экспедицию судно «Алтай». Маршрут частично повторит путь первопроходцев.

Происшествия В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Недвижимость В России зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет.

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.

Экономика ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.