Футбол

Две бригады российских арбитров рассудят матчи Лиги ЕвропыНева Спорт 06:54

Бригады российских судей под руководством Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи Лиги Европы, которые пройдут 1 августа.
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Две российские бригады арбитров назначены на матчи Лиги Европы

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Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

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