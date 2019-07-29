Футбол
Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги ЕвропыRT на русском 07:57
Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Автоспорт
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Обновлено в 10:54
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:00
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Происшествия
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Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП с грузовиком в Ростовской области
От столкновения два человека погибли — это были водитель и женщина-пассажир, — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
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Врачи Навального заявили об отравлении оппозиционера
Обновлено вчера в 17:55
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Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, грабят принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье.
Обновлено в 07:32
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Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
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Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
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Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В правительстве назвали разрушительным законопроект о значимых сайтах
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, считает, что нужно переработать внесенный в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях-владельцах.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
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Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
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Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща
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Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21