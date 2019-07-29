Футбол

Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги ЕвропыRT на русском 07:57

Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник».
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Две российские бригады арбитров назначены на матчи Лиги Европы

Sport24.ru06:31

Лапочкин и Мешков назначены на матч Лиги Европы

Спорт-Экспресс06:11

Лапочкин и Мешков будут работать на матчах ЛЕ

Sports.ru07:15

Два российских арбитра будут работать на матчах Лиги Европы

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Российские арбитры будут обслуживать матчи Лиги Европы

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Российские арбитры будут обслуживать матчи Лиги Европы

Матч ТВ06:25

Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Советский спорт08:49
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