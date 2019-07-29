Футбол
Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги ЕвропыRT на русском 07:57
Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник».
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
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Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
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Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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