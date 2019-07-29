Футбол
Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги ЕвропыRT на русском 07:57
Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник».
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Избавится от никотиновой зависимости помогут баклажаны
Обновлено в 06:32
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Происшествия
Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 07:06
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области
На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу
Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.
Обновлено в 06:30
Авто
Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России.
Обновлено в 07:37