Экономика

Двадцатилетие евро: если юные годы прошли при кризисе, какой же будет молодость?
ПРАЙМ
02:26

Евро достиг своего двадцатилетия, не один год из которых пришелся на глобальный финансово-экономический кризис, еврозона за этот период только расширилась, несмотря на возникавшие риски отделения от нее некоторых стран, а "любовь" к евро среди жителей региона подрастает.
ПРАЙМ02:26

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Двадцатилетие евро: если юные годы прошли при кризисе, какой же будет молодость?

ПРАЙМ02:26
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Обновлено в 11:45
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка

Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика

В Киеве начался факельный марш в честь Бандеры

В Киеве националисты устроили факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщает "СТРАНА.ua".
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького

В Twitter опубликовали видеозапись обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Кино

Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Появились данные о состоянии спасенного в Магнитогорске ребенка

Обновлено в 08:01
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
Обновлено в 11:20
Спорт

Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:06
Спорт

Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Происшествия

Спасатель рассказал о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске

Обновлено в 09:01
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной метели

Обновлено в 09:02
Происшествия

Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт

Британские спецслужбы предполагают, что происшествие на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, в результате которого три человека получили ножевые ранения, могло быть терактом.
Обновлено в 08:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Разбор завалов в Магнитогорске приостановят из-за угрозы обрушения

После осмотра разрушенного взрывом подъезда дома в Магнитогорске (Челябинская область) принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7-го подъезда – работы могут занять почти сутки, после этого поисковая операция продолжится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Отец выжившего в Магнитогорске мальчика рассказал о состоянии сына

Выживший после взрыва 11-месячный Иван Фокин находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ребенка готовят к перевозке в Москву.
Обновлено в 11:30
Энергетика

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Обновлено в 10:05
Футбол

Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Путин поблагодарил спасателей в Магнитогорске

В сообщении говорится, что Путин лично поблагодарил капитана Андрея Вельмана и подполковника Петра Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома и попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.
Обновлено в 11:44
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Главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании. Ожидается, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.
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Витор Констанцио
Португальский экономист
Portuguese economist who has served as Vice President of the European Central Bank from June 2010 until May 2018. He served as Governor of the Bank of Portugal from 2000 to 2010. Constâncio graduated in economics from the Universidade Tecnica de Lisboa, and obtained a master at the University of Bristol.
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