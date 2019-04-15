Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровоеРИА Новости 19:10

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Пионером в этом процессе в декабре прошлого года стала Тверская область. Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.
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С 15 апреля 20 регионов России переходят на цифровое телевидение

Комсомольская правда20:01

Переходи на цифру: в каких регионах 15 апреля отключается аналоговое ТВ

РЕН ТВ12 апреля в 10:36

Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

РБК18:43

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

РИА Новости19:10

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

ТАСС17:21

Москва и Московская область перешли на цифровое вещание

Известия19:43

15 апреля Кемеровская область переходит на цифровое вещание. УФАС следит за ситуацией

Новости Кузбасса12 апреля в 03:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто

Volkswagen опубликовал тизер нового электрического хэтчбека

Обновлено в 09:49
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 12 апреля в 00:24
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Посол РФ в Хорватии с иронией назвал НАТО самым успешным альянсом в современной истории

Североатлантический альянс является самой "успешной" военной организацией в современной истории с учетом "числа авантюр, в которые страны НАТО влезали в нарушение международного права без соответствующих решений Совета Безопасности ООН в последние 20 лет".
Обновлено в 09:04
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено в 20:47
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Происшествия

Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено в 16:10
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено в 17:30
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Общество

Не та модель: В Якутии сократят 10 тысяч штатных единиц

По предварительным данным, как сообщает газета «Якутия», к сокращению к началу 2020 года предлагается более 10 тысяч штатных единиц.
Обновлено в 01:00
Политика

Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks

Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Космос

Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Политика

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество

Около половины россиян работают не по специальности

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
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