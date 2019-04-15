Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровоеРИА Новости 19:10
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Пионером в этом процессе в декабре прошлого года стала Тверская область. Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.
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15 апреля Кемеровская область переходит на цифровое вещание. УФАС следит за ситуацией
Новости Кузбасса12 апреля в 03:55
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
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Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
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