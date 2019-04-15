Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровоеРИА Новости 19:10

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Пионером в этом процессе в декабре прошлого года стала Тверская область. Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

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