Ранее стало известно, что журналист RT France получил ранение в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже. По словам корреспондента, в него попала резиновая пуля. Французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестного движения «жёлтых жилетов» в Париже.

Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений в Париже

Происшествия Происшествия СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе

Происшествия Происшествия В Новосибирске задержали группу IC3PEAK Полицейские задержали на вокзале в Новосибирске участников группы IC3PEAK, сообщил «Медиазоне» менеджер музыкантов Олег Митрофанов.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий

Происшествия Происшествия В районе Керченского пролива столкнулись два судна В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна: один шел под флагом Того, другой - Мальты.

Происшествия Происшествия Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на Аляске, где накануне произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города штата.

Происшествия Происшествия После ДТП с микроавтобусом с детьми на Таймыре возбудили дело Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса с детьми на севере Красноярского края, в котором погибли два человека.

Происшествия Происшествия В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.

Происшествия Происшествия СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

Происшествия Происшествия Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.

Происшествия Происшествия В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське".

Происшествия Происшествия В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

Происшествия Происшествия В Дагестане задержали начальника отделения энергосбытовой компании Начальник Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании Дагестана задержан за взятку в 550 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД России.

Происшествия Происшествия В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Происшествия Происшествия Задержанный на Урале политтехнолог арестован до конца января Задержанный 29 января политтехнолог Александр Устинов арестован до 27 января 2019 года.