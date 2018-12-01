Происшествия
Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений в Париже
Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений в ПарижеRT на русском07:39
Ранее стало известно, что журналист RT France получил ранение в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже. По словам корреспондента, в него попала резиновая пуля. Французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестного движения «жёлтых жилетов» в Париже.
RT на русском07:39
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