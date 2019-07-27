Происшествия

Пять человек погибли во время землетрясения на ФилиппинахREGNUM вчера в 22:43

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа». Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло 27 июля в муниципалитете Итбаят (провинция Батанес).
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с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
 (EMSC).
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