Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставкуREGNUM 02:15
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает 1 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
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с чего всё началось
Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.Коммерсантъвчера в 18:01
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Экономика
Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%
Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.
Обновлено в 04:45
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Обновлено в 04:15
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон
Обновлено в 05:56
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Транспорт
В саратовских автобусах не ввели безналичную оплату проезда
Сегодня, 1 июля, в саратовских автобусах различных маршрутов не начала действовать система безналичной оплаты проезда.
Обновлено в 02:16
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Авто
Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску
Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 05:22
Авто
Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке
В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57
Единоборства
Дана Уайт: Другого Конора Макгрегора уже не будет
Президент UFC Дана Уайт не верит, что среди многих бойцов, подражающий Конору Макгрегору, кто-либо станет подобной звездой.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Овчинников верит, что вратарь Гилерме останется в ФК «Локомотив»
Старший тренер футбольного клуба ЦСКА, бывший вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников верит, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин сумеет уговорить голкипера Гилерме остаться в клубе.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30