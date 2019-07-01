Два заместителя главы Росгвардии подали в отставкуREGNUM 02:15

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

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Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает 1 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

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