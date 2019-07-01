Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставкуREGNUM 02:15

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает 1 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
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с чего всё началось

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Первый замглавы Росгвардии собирается уйти в отставку

Коммерсантъ02:13

Четыре генерала Росгвардии покидают свои посты

Эхо Москвы06:34

Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Интерфакс03:40

Источник: еще два генерала Росгвардии покинут свои посты

ТАСС06:02

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

URA.Ruвчера в 20:11

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

РБКвчера в 22:17

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомостивчера в 21:37
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Экономика

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Баскетбол

Лидер баскетбольного «Зенита» Карасев покинул команду

Обновлено в 06:26
Политика

Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

Зеленский отправился с визитом в Канаду

Президент Украины Зеленский в понедельник, 1 июля, улетел в Канаду, где будет находиться с визитом по 3 июля.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Энергетика

TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу

"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика

Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Музыка

«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Кино

Люк Бессон отказался ехать в Россию

Обновлено в 08:49
Общество

В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы

Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

«Подбитый глаз»: Хайди Клум показала свой самый неудачный макияж

Обновлено в 08:16
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
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Сергей Меликов
Российский генерал
Российский государственный и военный деятель, генерал-полковник, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии России. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
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