Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

с чего всё началось

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает 1 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Экономика Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.

Политика Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Политика Зеленский отправился с визитом в Канаду Президент Украины Зеленский в понедельник, 1 июля, улетел в Канаду, где будет находиться с визитом по 3 июля.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Энергетика TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу "После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Политика Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.

Экономика Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Общество В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.

Общество Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.