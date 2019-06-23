Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у КрымаГазета.Ru вчера в 14:21
Как отмечается, первый американский беспилотник вылетел с авиабазы НАТО в Италии, после чего пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке над Донбассом. Уточняется, что самолет пробыл в данном регионе 3,5 часа, а потом направился к побережью Черного моря.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов
Обновлено в 00:40
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено вчера в 09:02
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье
В Петербурге нашли революционный метод в борьбе с гепатитом C
Ведь Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. У нас она составляет около 150 случаев на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 05:39
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
Обновлено вчера в 04:33
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Технологии
«Умный» гигант: огромный танкер с автопилотом показали на видео
В недрах гиганта скрыта целая россыпь инноваций, включая автопилотную навигацию, «умное» управление системами распределения жидких грузов и энергоэффективности, сообщает CGTN.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
В Китае составят «черный список» пластических хирургов
Пилотные проекты оценки работы пластических хирургов будут запущены сразу в несколько районах страны.
Обновлено в 01:22
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Культура
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Общество
Жителей Крыма предупредили о надвигающемся шторме
В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимися сильными ливнями и шквальным ветром.
Обновлено в 00:43
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
Обновлено вчера в 23:05