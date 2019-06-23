Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у КрымаГазета.Ru вчера в 14:21

Как отмечается, первый американский беспилотник вылетел с авиабазы НАТО в Италии, после чего пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке над Донбассом. Уточняется, что самолет пробыл в данном регионе 3,5 часа, а потом направился к побережью Черного моря.
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