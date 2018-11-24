Общество
Врио губернатора Приморскогоя Олег Кожемяко уволил двух вице-губернаторов: Алексея Немкова, курирующего вопросы градостроительства, и Павла Серебрякова, отвечающего за здравоохранение и спорт.
Коммерсантъ01:57
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Общество
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
"Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. рублей в месяц", - отмечается в исследовании.
Обновлено в 03:31
Общество
Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали.
Обновлено в 03:26
Общество
Павел Колобков намерен приобщить к спорту 55% россиян
Во время пребывания в Приморье Колобков заявил, что в 2024 году нужно добиться вовлечения к занятиям спортом 55% населения страны.
Обновлено в 03:36
Общество
Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов
Обновлено в 03:05
Здоровье
Ученые объяснили, почему беременным не стоит пить кофе и чай
Кофеин, содержащийся в кофе и чае, приводит к уменьшению размера плода у беременных, выяснили ирландские ученые.
Обновлено в 02:42
Общество
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
Обновлено в 03:31
Общество
Видео с котом и рыбой подо льдом набирает популярность в Сети
Пользователи социальных сетей обсуждают новую звезду — бело-рыжего кота, который «танцует» по льду водоема, пытаясь выловить замерзшую в нем рыбку.
Обновлено в 03:16
Здоровье
МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях
МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например, людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией.
Обновлено в 02:50
Транспорт
В московском метро рассказали, как сэкономить время в час пик
Пассажиры московского метро смогут значительно сэкономить время в часы пик, занимая обе стороны эскалатора.
Обновлено в 03:36
Общество
На Красной площади украсили новогоднюю елку
Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:08
Погода
В субботу в Москве ожидаются снег, гололедица и до 2 градусов мороза
Облачная погода, до 2 градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 03:11
Общество
Российские дипломаты навестили заключенного в США Юрия Мартышева
Дипломаты посольства РФ посетили заключенного в США россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве, как отметили в дипмиссии, россиянин не жалуется на условия содержания и регулярно общается с родственниками по телефону.
Обновлено в 00:59
Общество
Краснокнижные моржи появились в Белом море спустя несколько столетий
Загрязнение морей и океанов не влияет на численность моржей напрямую, отмечает эксперт, но может существенно сократить количество рыбы, которой питаются ластоногие, особенно если речь идет о глобальных катастрофах вроде масштабных нефтяных разливов.
Обновлено в 03:03
Общество
В Greenpeace оценили масштабы незаконной рубки лесов в России
Президент подсказал решение Пять лет назад, в сентябре 2013 года президент России дал поручение установить особенности охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения, напомнил Ярошенко.
Обновлено в 03:30
Общество
В Челябинске предложили переименовать улицы для борьбы с экстремизмом
Замминистра образования в Челябинске Вадим Бобровский предложил в рамках борьбы с экстремизмом переименовать улицы, названные в честь участников революции Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга.
Обновлено в 03:32