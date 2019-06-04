Общество

Два варианта электронных паспортов разработано в РоссииПолитическая Экспертиза 08:14

Внешний вид электронного удостоверения личности будет утвержден летом 2019 года. К рассмотрению предложено два варианта паспорта. Предполагается, что данные россиян будут храниться на специальных картах.
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с чего всё началось

Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

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Сможет ли государство уберечь «ключи шифрования» и данные россиян

Газета.Ru08:35

Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян

RT на русском03:27

Вице-премьер РФ рассказал, когда будет принято решение по дизайну электронного паспорта

ФАНвчера в 23:01

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

РБК01:42

Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета

Life.ruвчера в 22:54

В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов

РИА Новостивчера в 22:00

Вопрос о дизайне электронного паспорта в России будет решен в течение лета

ТАССвчера в 21:07
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Происшествия

На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП

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Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Политика

Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» опубликовала полуобнаженные снимки

В конце мая 62-летняя актриса Луселия Сантос опубликовала в Инстаграм снимки, где она предстала в шелковом боди.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Футбол

«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщику

Обновлено в 07:30
Общество

Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Музыка

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Политика

В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Как отметил Песков, Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:45
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Политика

Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Политика

В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских

Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Авто

Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов

Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Политика

Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей

Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.
Обновлено в 07:55
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