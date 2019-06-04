Два варианта электронных паспортов разработано в РоссииПолитическая Экспертиза 08:14

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

Внешний вид электронного удостоверения личности будет утвержден летом 2019 года. К рассмотрению предложено два варианта паспорта. Предполагается, что данные россиян будут храниться на специальных картах.

Два варианта электронных паспортов разработано в России

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