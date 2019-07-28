Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

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