Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей
На параде в честь Дня ВМФ в Севастополе Черноморский флот впервые продемонстрировал боевые возможности новых кораблей - фрегата "Адмирал Эссен" и патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Религия
В Киеве начался крестный ход ко Дню крещения Руси
Напомним, в прошлом году, несмотря на противодействие украинских властей, около 250 тыс. православных прошли Крестным ходом по Киеву в честь 1030-летия Крещения Руси.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Путин заявил о сверхспособностях ВМФ
Президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, рассказал о достижениях ВМФ РФ.
Обновлено в 04:33
Игры
Doom 64 для PC и PlayStation 4 получила возрастной рейтинг
Как отмечает издание Gematsu, когда первые две игры серии Doom получили свой возрастной рейтинг от PEGI, в списке платформ тоже упоминались только PC и PlayStation 4. Однако позже Bethesda выпустила классическую трилогию Doom и на Xbox One, и на Nintendo Switch, а первые две части ещё и на смартфонах.
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры
Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Макгрегор признался, что нанес Хабибу запрещенный удар коленом
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, что он по ходу боя с Хабибом Нурмагомедовым нанес россиянину запрещенный удар.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Кузбассе ребёнок два месяца ходил с батарейкой в животе
В Кузбассе ребёнок получил ожог пищевода из-за того, что два месяца проходил с батарейкой в животе.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».
Обновлено в 04:18
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57
Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым футболистом АПЛ
Обновлено в 04:36
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:10
Футбол
Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
Обновлено в 04:22