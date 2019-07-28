Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
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Политика
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
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Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
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11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
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В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
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Происшествия
Самолет Utair на полпути развернули обратно в Тюмень из-за пассажира
В справочной Рощино подтвердили, что рейс 239 Тюмень — Красноярск вернулся в областную столицу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
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Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
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Последнее воскресенье июля порадует москвичей теплом
Ранее сообщалось, что 27 июля стало самым жарким днем в столице за второй летний месяц: в Москве фиксировали температуру в 28,8 градуса выше нуля.
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В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
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Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
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Катя Самбука: «С новой грудью пойду в политику»
Катя Самбука придерживается по жизни девиза «Нет предела совершенству» и, несмотря на то,что обладает фигурой, о которой многие мечтают, совершенствует ее с каждым разом.
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«Енисей» подпишет Дэвиона Берри
«Енисей» договорился о подписании контракта с защитником Дэвионом Берри.
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«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
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Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
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Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
Обновлено вчера в 16:24
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
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МИД прокомментировал штраф RT от британского регулятора
В МИД РФ прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов.
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Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
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Дети из затопленной Иркутской области прибыли на отдых в Бурятию
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Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Спорт
Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019
Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира.
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