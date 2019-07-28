Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
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