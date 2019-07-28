Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
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Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Футбол
Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары
Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».
Обновлено в 15:27
Космос
Орбитальные маневры: платформа для вывода спутников на орбиту
В отличие от популярных CubeSat, платформа имеет цилиндрическую форму, оптимизированную для размещения на верхней ступени Electron.
Обновлено в 04:17
Происшествия
ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб
Обновлено в 15:24
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Общество
Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремит над Невой
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Обновлено 26 июля в 11:27
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта
На завершившемся в Южной Корее чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта Россия заняла третье место в медальном зачете.
Обновлено в 10:35
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей
По предварительной информации, стоимость новинки составит 22,99 тыс. рублей за модификацию с объёмом памяти в 64 гигабайта.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Врач Навального заявила, что его могли отравить
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:36
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу
Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Актриса адресовала нежные строки экс-супругу — актеру театра и кино Гоше Куценко.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
Обновлено в 14:02
Автоспорт
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Германии
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 11:25
Теннис
Анастасия Севастова стала чемпионкой турнира в Юрмале
За победу на соревнованиях Baltic Open Севастова получит 280 рейтинговых очков и €34,677 призовых.
Обновлено в 14:28