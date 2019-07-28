Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
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Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню ВМФ
«В День ВМФ на сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими наиболее интересные моменты из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Амурской области подтоплены 593 жилых дома
На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
Обновлено вчера в 05:22
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Миллионы напрокат: как почувствовать себя богатым без лишних затрат
Чтобы стать предпринимателем, не нужно идти в банк за кредитом, закладывая все, что имеешь.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург
Обновлено в 03:07
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Приамурье автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб человек
По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", "выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с локомотивом".
Обновлено в 03:23
Футбол
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Стало известно, где и когда встретятся Путин и Макрон
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона может состояться 19 августа в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Филиппины обзаведутся подводным флотом
Обновлено вчера в 03:14
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Путешествия
Названы главные претензии россиян к отельным номерам
Наконец, туристы могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Футбол
11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты
11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты.
Обновлено в 02:59