Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в ЛивииГазета.Ru вчера в 22:20

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
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В Сети сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РЕН ТВвчера в 19:47

СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

Известиявчера в 19:27

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

Вести.Ruвчера в 22:02

СМИ сообщили об уничтожении в Ливии украинских Ил-76

РБКвчера в 20:59

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Lenta.ruвчера в 20:08

Https://twitter.com/Balzawawi_ly/status/1155213238323339264

Avia.pro02:57

В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

РИА Новостивчера в 18:42
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
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