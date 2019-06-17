Экономика

Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные меткиВедомости вчера в 17:48

Гендиректора страхового общества «Надежда» Маргарита Филиппова и «Стерха» Семен Березин подтвердили «Ведомостям» факт приостановки отгрузки бланков ОСАГО их компаниям.
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Двум страховщикам ОСАГО из ТОП-20 вручены черные метки

Car.ru03:45

Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные метки

Ведомостивчера в 17:48

РСА приостановил отгрузку полисов ОСАГО страховым компаниям «Надежда» и «Стерх»

ПРАЙМ02:18

СМИ: РСА перестал отгружать «Стерху» и «Надежде» бланки полисов ОСАГО

Банки.ру02:36
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Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
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Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Технологии

Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов

Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Энергетика

С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»

Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Футбол

Арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика

Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Обновлено в 03:57
Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Гаджеты

Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами

Правительство Москвы на своем стенде покажет продвигаемые Рособоронэкспортом за рубеж технологии безопасного "умного города", которые применялись, в том числе, для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018 по футболу.
Обновлено в 04:07
Политика

Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского

Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Обновлено в 02:36
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Кино

Готовится приквел «Голодных игр»

Обновлено вчера в 11:25
Авто

В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом

Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Происшествия

СК возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн руб

«Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»)», - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Петербурге сломался состав на «оранжевой» ветке метро

Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав.
Обновлено в 03:42
Футбол

«МанЮнайтед» намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделю

Обновлено в 01:19
Политика

Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития

Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21
Хоккей

Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»

Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
Обновлено в 03:00
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